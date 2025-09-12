На Урале запускают очистные сооружения с инновационной технологией очищения воды

В Ревде состоялось открытие новой станции очистки сточных вод. Прежняя, построенная более полувека назад, устарела и не справлялась с загрязнениями. Модернизированная станция сможет обеспечить чистой безопасной водой население численностью более 60 тысяч человек. Здесь применяется инновационная технология биологической очистки сточных вод с доочисткой на дисковых фильтрах и обеззараживанием на установках ультрафиолетового излучения, что подразумевает отсутствие хлора в технологической схеме работы станции. Все рабочие процессы будут автоматизированы – один оператор сможет управлять практически всей станцией. Качество воды будут анализировать трижды – на входе, в середине цикла биологической очистки и на выходе. Сейчас станцию запускают в тестовом режиме.

«Новые технологии, включая многоступенчатую биологическую очистку с биореакторами, обеспечат эффективную утилизацию загрязнений, позволят значительно снизить нагрузку на окружающую среду и повысить качество жизни ревдинцев. Сточные воды будут очищены до уровня, соответствующего воде для рыбохозяйственных водоёмов. Производительность обновлённого комплекса – 20 тысяч кубометров в сутки», – сказал на открытии врио губернатора Денис Паслер.

Заказчиком строительства новой станции выступил УМП «Водоканал» города Ревды,а выполняла работы ГК «КОРТРОС». Генеральный директор компании Станислав Киселев провел для участников церемонии открытия экскурсию по новому объекту. «У ГК «КОРТРОС» 20-летний опыт успешной работы с масштабными комплексными проектами, которые качественно улучшают городскую среду и становятся знаковыми для развития целых регионов, в том числе с точки зрения инженерно-инфраструктурной составляющей. Реконструкция очистных сооружений в Ревде – это новый шаг в формировании комфортных и безопасных условий для жизни в городе, которые в целом улучшат санитарно-экологическую обстановку во всей области», – отметил он. Группа компаний «КОРТРОС» в лице компании АО СЗ «РСГ-Академическое» в Свердловской области реализует уникальный проект комплексного освоения территории «Академический» (г.Екатеринбург). В этом году проект отметил свое 20-летие.

