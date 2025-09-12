«Черные» лесорубы уничтожили лес в парке «Бажовские места» на полмиллиарда рублей

В Сысертском районе четверо мужчин в течение нескольких лет незаконно рубили сосны и березы в природном парке «Бажовские места». Эта древесина шла на ферму «Бархатные рога», а также поставлялась в соседний регион по поддельным документам.

Общий объем уничтоженного леса превысил 5 тысяч кубометров. Ущерб оценили на сумму более 450 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

В отношении «черных» лесорубов возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Им грозит лишение свободы до 7 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube