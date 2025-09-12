Генконсульство Франции снова откроется через несколько месяцев

Генеральное консульство Франции может начать работу в Екатеринбурге через несколько месяцев, уже рассматриваются кандидаты на должность консула.
Об этом сообщил на пресс-конференции представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.
По его словам, на днях в Екатеринбург приезжала делегация французских дипломатов во главе с послом Франции в России. «Обсуждали функционирование генерального консульства в Екатеринбурге, которое сохранило присутствие в регионе. Сейчас обсуждается его месторасположение, идет подбор кандидата на пост консула. Вероятно, это займет несколько месяцев. Все встречи прошли достаточно конструктивно, ждем шагов французской стороны», – рассказал Харлов.
Екатеринбург, Елена Владимирова
