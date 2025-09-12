Съезд в Первоуральск с Пермского тракта закроют на капремонт

В Свердловской области на следующей неделе из-за капремонта перекроют съезд в Первоуральск. Движение ограничат на три дня, с 15 по 17 сентября, сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

«В связи с проведением работ в рамках капитального ремонта на автомобильной дороге Пермь – Екатеринбург, на участке 325 км – 326 км, съезд в Первоуральск будет перекрыт с 15.09.2025 по 17.09.2025», – сообщили в пресс-службе с ведомства. Объехать закрытый участок можно будет на 331 километре Пермского тракта по разворотной петле.

Фото пресс-службы Уралуправтодора

Екатеринбург, Дарья Деменева

