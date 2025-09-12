В Тавде 81-летний водитель сбил на «зебре» студентку. У нее сотрясение мозга

В Тавде 81-летний водитель внедорожника Chevrolet Niva из-за работающих дворников не заметил на пешеходном переходе 16-летнюю студентку и сбил ее. Девочку госпитализировали с сотрясением головного мозга.

«Водитель, подъезжая к пешеходному переходу со скоростью около 20 км/ч из-за включенных очистителей лобового стекла не заметил переходящего дорогу пешехода», – отметили в пресс-службе ведомства. Ранее мужчина к ответственности за нарушения ПДД не привлекался. В отношении него возбудили административные расследования.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Тавда, Дарья Деменева

