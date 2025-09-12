К 1 марта 2026 года в Екатеринбурге заменят все старые троллейбусы на новые (ФОТО)

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на поставку 50 новых троллейбусов с увеличенным ходом.

Как сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Орлов, по техническому заданию они должны вмещать более 90 человек и быть оснащены кондиционерами, зарядками для смартфонов, устройствами для бесконтактной оплаты проезда, видеонаблюдением, откидными пандусами для маломобильных граждан, другими удобствами.

«Ожидаем прибытие нового транспорта до 1 марта 2026 года. Поставщик определится по итогам конкурсных процедур. Это будет уже третья крупная закупка троллейбусов для Екатеринбурга с 2023 года. Благодаря ей мы заменим 100 процентов курсирующих по городу троллейбусов», – добавил глава.

Екатеринбург, Елена Владимирова

