В Свердловскую область привезли зараженные помидоры

В Свердловскую область привезли на грузовике 19,5 тонны помидоров из Узбекистана. В подозрительной партии обнаружили 840 кг томатов с вирусом коричневой морщинистости.
Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, помидоры перепроверили в лаборатории екатеринбургского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, и экспертиза подтвердила наличие карантинного объекта.
Зараженную продукцию уничтожили.
Екатеринбург, Дарья Деменева
