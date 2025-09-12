В Свердловскую область привезли зараженные помидоры

В Свердловскую область привезли на грузовике 19,5 тонны помидоров из Узбекистана. В подозрительной партии обнаружили 840 кг томатов с вирусом коричневой морщинистости.

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, помидоры перепроверили в лаборатории екатеринбургского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, и экспертиза подтвердила наличие карантинного объекта.

Зараженную продукцию уничтожили.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube