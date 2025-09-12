Свердловчане в два раза чаще стали платить по QR-кодам

В Свердловской области растет популярность платежей с помощью QR-кодов. В первом полугодии 2025 года жители региона оплатили таким способом 66 миллионов повседневных покупок. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Сумма операций по QR-кодам выросла на 50% и составила 80 миллиардов рублей, сообщили в Уральском главном управлении Центробанка РФ.

Использование QR-кода позволяет продавцу экономить на оборудовании и на комиссии по эквайрингу. Поэтому все больше магазинов и сервисных предприятий предлагают клиентам такой способ оплаты, а некоторые торговые точки проводят специальные акции со скидками при оплате при помощи кода.

Кроме того, на Среднем Урале стремительно распространяются платежи с помощью биометрии. Обычно используется изображение лица покупателя, если ранее он сдал свои данные в Единую биометрическую систему. По данным регулятора, в первом полугодии 2025 года свердловчане оплатили «лицом» 4,6 миллиона покупок – это в 20 раз больше, чем в прошлом году. Общая сумма таких платежей составила 3 миллиарда рублей. Терминалы с биометрией установлены во многих торгово-сервисных предприятиях, также оплату «лицом» с конца прошлого года можно совершить в Екатеринбургском метро.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

