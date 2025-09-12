Россияне предположили, какие профессии не сможет заменить искусственный интеллект

Профессии врача, учителя и строителя переживут бум цифровых технологий, а водителей и продавцов заменят роботы. Такое мнение выразили большинство россиян в опросе ВЦИОМ, проведенном совместно с II Международный симпозиумом «Создавая будущее».

В опросе о профессиях будущего приняли участие 1600 россиян от 18 лет. Респондентов спросили, какие профессии обязательно сохранятся в будущем, несмотря на влияние цифровых технологий. На лидирующих позициях оказались врачи (их назвали 51% опрошенных), учителя (41%), силовики и госслужащие (12%). Помимо этого, каждый седьмой назвал «вечными» профессии инженера и строителя.

По результатам опроса, врачи стали представителями самой востребованной профессии будущего, набрав в два раза больше голосов, чем IT-специалисты (30% и 15% соответственно). Однако респонденты также отмечали, что в сфере информационных технологий скоро появится больше новых профессий – такое мнение выразили 17% опрошенных.

Самыми уязвимыми перед технологическим прогрессом респонденты посчитали продавцов (13%) и водителей (10%) – их уже частично заменяют кассы самообслуживания и автономный транспорт.

Россияне еще не готовы полностью довериться автоматизированным технологиям. Прошлогоднее исследование ВЦИОМ показало, что каждый второй опрошенный чувствовал бы себя некомфортно, если бы врачи использовали ИИ при диагностике и лечении.

Екатеринбург, Полина Нигматуллина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube