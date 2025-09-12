Джаз, театр и гастрономия: в Екатеринбурге пройдет X фестиваль еврейской культуры

В уральской столице с 17 по 25 сентября пройдет X фестиваль современной еврейской культуры. В этом году мероприятия объединены одной общей тематикой – «Код памяти».

Фестиваль откроется в Деловом выставочном центре выступлением джазового пианиста Даниила Крамера в дуэте с контрабасисткой Дарьей Чернаковой, а также музыкальным перформансом «Средневековая еврейская поэзия и современный джаз» с текстами в переводе Якова Либермана и музыкой екатеринбургского композитора Александра Жемчужникова.

Там же 19 сентября выступят резиденты джаз-клуба EverJazz с концертной программой «Посвящение Леониду Утесову». 21 сентября пройдет юбилейный гала-концерт с участием виртуозного трубача Вадима Эйленкрига, израильской музыкальной группы Selah Collective и уральских джазменов. 25 сентября в ЦК «Урал» покажут премьерный спектакль «Боже мой!» московского театра «Шалом».

Из гастрономического – в ресторане Meyer Street 18 сентября пройдет театрализованный ужин с ресторанным критиком Яковом Можаевым. А 20 числа для гостей проведут кулинарный мастер-класс по приготовлению фаршированной рыбы.

В дни фестиваля также можно будет посетить различные выставки, лекции, кинопоказы и туристические маршруты. Подробно с программой можно будет ознакомиться на сайте фестиваля. Вход на многие мероприятия бесплатный, для участия необходима предварительная регистрация.

Екатеринбург, Дарья Деменева

