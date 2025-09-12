В Верхней Пышме стартовал детский международный турнир по настольному теннису

В Верхней Пышме стартовал турнир по настольному теннису памяти Владимира Белоглазова. В состязаниях принимают участие 128 сильнейших игроков страны в возрасте 10-11 лет. Это юные спортсмены, которые входят в топ-40 рейтинга Федерации настольного тенниса России или те, кто получили персональные приглашения организаторов турнира: клуба настольного тенниса УГМК и благотворительного фонда «Дети России».

В этом году на турнир прибыли 64 мальчика и 64 девочки из 27 регионов России, а также из Армении, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. Соревнования проводятся с 11 по 14 сентября на площадке Дворца самбо и единоборств.

«Теннис для Урала, для Екатеринбурга, для Верхней Пышмы – это особый вид спорта. Сегодня исполнилось 18 лет со дня создания Клуба настольного тенниса УГМК. Это один из брендов нашего региона, известный далеко за его пределами и за пределами страны. Мне посчастливилось вместе с Владимиром Белоглазовым принимать участие в открытии первого турнира. Сегодня многие его участники делают успехи в профессиональном спорте. Теннис – это реакция, хорошая физическая форма, точность. Желаю вам качественной, яркой игры», – обратился к участникам и гостям глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Особенность турнира – отношение к юным теннисистам как к взрослым спортсменам. Детям помогают оттачивать мастерство и добиваться больших побед. «Клубу настольного тенниса УГМК сегодня исполнилось 18 лет. За это время накоплен большой опыт. Было восемь побед мужской сборной в чемпионате Федерации настольного тенниса России. Женская сборная становится лидером четыре года подряд. Огромное спасибо всем тем, кто собрался здесь. Тренерам, организаторам, гостям. Нам есть чем гордиться. Желаю вам таких ярких побед!» – поприветствовал юных спортсменов президент клуба Дмитрий Малышев.

Глава городского округа Верхняя Пышма Иван Зернов также поздравил участников с открытием турнира. Он отметил огромный личный вклад Владимира Белоглазова в популяризацию настольного тенниса – тысячи детей по всей стране стали заниматься этим видом спорта.

«Владимир Алексеевич Белоглазов умел находить и поддерживать таланты. Благодаря ему открыт путь в яркую спортивную карьеру для многих детей. Сегодня вы оказались среди участников. Значит, уже добились в спорте больших результатов и можете показать захватывающую игру», – обратилась к игрокам директор благотворительного фонда «Дети России» Юлия Нутенко.

Соревнования проходят в одиночном разряде в три этапа. Прямые трансляции встреч доступны на интернет-ресурсах КНТ УГМК. Вход для зрителей свободный.

Верхняя Пышма, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube