В Свердловской области снова замедлилась инфляция после июльского скачка цен на ЖКХ

Центробанк РФ сегодня снизил ключевую ставку до 17%. Почему регулятор принял такое решение, объяснила начальник Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова.

«Направление на снижение ставки задает существенное замедление инфляции. Но решение о снижении ставки очень аккуратное и взвешенное. Оно выверено так, чтобы инфляция продолжала свое возвращение к 4% в следующем году. Именно такой уровень является оптимальным для нашей страны. При такой инфляции кредиты, включая ипотеку, становятся доступными, сбережения граждан защищены от непредсказуемого обесценения, а у бизнеса есть возможности для развития», – отметила финансист.

В Свердловской области рост цен замедлялся с ноября 2024 года, но в июле из-за индексации коммунальных тарифов цены существенно выросли. Это было разовое событие, а не перелом в динамике цен, подчеркнула Марина Мясникова. В августе цены ожидаемо снизились, поскольку на прилавки стала поступать продукция нового урожая. Продукты подешевели на 1,1%, а промтовары подорожали лишь на 0,2%. Снизились цены на грунтовые овощи, яблоки, сливочное масло, сыр. Подешевели новые иномарки, стройматериалы, парфюмерия и косметика. Также снизились цены на услуги транспорта и сотовую связь.

«Анализируя данные Росстата, мы видим, что потребительская активность продолжает расти, но заметно медленнее, чем в начале года. Поддержку потреблению оказывает высокий рост зарплат в целом по стране, хотя ситуация по регионам и отраслям сильно различается. В то же время задолженность по кредитам свердловчан в июне-июле сократилась почти на 2 миллиарда рублей. Это говорит о том, что кредитование сейчас дополнительно не подогревает потребительский спрос, что сдерживает рост цен. Общий внутренний спрос в стране продолжает умеренно расти. Растут и потребление, и инвестиции. Безработица остается на историческом минимуме. Две трети опрошенных нами предприятий по-прежнему сообщают о недостатке персонала, хотя в целом потребность в рабочей силе стала ниже», – прокомментировала Марина Мясникова.

Дальнейшие решения по ключевой ставке Центробанк будет принимать в зависимости от устойчивости снижения инфляции, а также с учетом оценок будущей инфляции у граждан и бизнеса. При этом регулятор собирает всю информацию об экономике, бюджетных расходах и кредитовании. По оценке ЦБ, инфляция к концу текущего года снизится до 6-7%. А целевые 4% будут достигнуты в 2026 году.

