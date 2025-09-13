Адвокат рассказал, что ждёт школьниц, жаривших зефир на Вечном огне

В свердловском управлении СКР возбудили уголовное дело по статье 354.1 УК РФ после того, как школьницы из Каменска-Уральского пожарили маршмеллоу на Вечном огне, записав процесс на видео и выложив его в интернет. Девочек уже нашли – это ученицы 5 класса местной гимназии.

Отметим, что это уже не первый случай в Свердловской области, когда несовершеннолетние оскверняют памятники и мемориалы. Однако с недавнего времени за это назначают уголовные наказания – в зависимости от решения суда, за нарушение можно получить штраф до 5 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет. До августа этого года подобные инциденты, как правило, становились основной для возбуждения уголовных дел по другим статьям УК РФ: 213 «Хулиганство» или 214 «Вандализм».

В нынешней ситуации девочки, впрочем, не понесут уголовной ответственности.

«Формально школьницы совершили преступление, поэтому их поставят на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних», – пояснил «Новому Дню» адвокат Сергей Колосовский.

В пресс-службе свердловского управления МВД добавили, что в школу, где учатся девочки, будет направлено официальное представление «с целью устранения причин подобного противоправного поступка и активизации патриотической работы с молодёжью».

Напомним, в 2022 году четверо подростков из Каменска-Уральского поставили на Вечный огонь самокат и сняли это на видео. Хозяин самоката был поставлен на учёт ПДН и помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на сутки. В отношении его матери был составлен административный протокол – по ненадлежащему исполнению обязанностей по воспитанию ребенка.

Екатеринбург, Полина Нигматуллина

