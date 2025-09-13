27,8% избирателей проголосовали к середине второго дня выборов губернатора

Свердловский избирком опубликовал данные по явке на досрочных выборах губернатора региона. На 15:00 второго дня голосования явка составила 27,8% по всему избирательному округу, в Екатеринбурге – 22,65%.

Эти данные учитывают дистанционное электронное голосование, в котором приняли участие уже 222 тысячи свердловчан (85% от всех, кто подавал заявление на ДЭГ).

Выборы губернатора продлятся до 20 часов 14 сентября.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube