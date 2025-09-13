В Екатеринбурге сгорело заброшенное здание на Маневровой

В микрорайоне Сортировка сегодня днем загорелось заброшенное здание. Площадь пожара составила 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. На место происшествия прибыли семь пожарных машин. В течение часа пожарным удалось потушить открытый огонь. Сейчас проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

Информации о пострадавших в ЧП не поступало. Причину пожара установят пожарные дознаватели.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube