Сегодня из храма святого князя Александра Невского в Алапаевске стартовал Симеоновский крестный ход – одно из самых протяженных молитвенных шествий в России. Божественную литургию перед началом большого пути возглавил епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий вместе с настоятелем храма Владиславом Першиным.

«Сегодня как и много лет назад наш храм стал точкой притяжения для участников Симеоновского крестного хода. Это очень здорово. Это в определенной степени символизирует постепенное возрождение духовности, возрождение в людях веры, ответственности за свои жизни и жизни окружающих, и в целом ответственность за наше государство, потому что наше государство без православной веры не будет существовать в принципе», – заявил отец Владислав.

В путь из Алапаевска вышли около 80 человек, чтобы за десять дней преодолеть 190 километров. Уже 25 сентября участники крестного хода вместе с тысячами паломников будут праздновать перенесения мощей святого Праведного Симеона в духовной столице Урала Верхотурье. В шествии принимают участие жители разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Карачаево-Черкессии, Алтайского и Пермского края, Тюменской и Свердловской области.

«Сегодня в путь вышло порядка 80 человек, но на всем протяжении пути число будет меняться. Самый сложный, но и самый благодатный участок – это Семенова тропа. Там обычно бывает 120 человек и больше. Мы пройдем пять монастырей и больше десяти храмов. Уже несколько лет наш крестный ход поддерживает фонд Святой Екатерины. Большое им за это спасибо», – отметил исполнительный директор Уральского патриотического общества имени святителя Николая Чудотворца, организатор Симеоновского крестного хода Олег Морозов.

Участники крестного хода идут той же дорогой, что и паломники столетней давности, а это лес, болота, сложные тропы. Традиция Свято-Симеоновского крестного хода зародилась более 300 лет назад, когда в 1704 году мощи Симона Верхотурского перенесли из Меркушино в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. Тогда же и сформировался первый вариант маршрута. А в 1914 году он значительно увеличился благодаря императорской семье: в этот год мощи святого перенесли в огромный Крестовоздвиженский собор, строительство которого было приурочено к 300-летию царствования Дома Романовых. С приходом к власти большевиков традиция была прервана – мощи были изъяты, а возвращены Русской православной церкви только в 1989 году.

