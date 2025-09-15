Тагильчанин вместе со стопкой водки проглотил иголку

Врачи из городской больницы № 1 Нижнего Тагила спасли 54-летнего мужчину, который проглотил 5-сантиметровую иголку. Опасность крылась там, где уралец меньше всего ожидал еt встретить, – на дне рюмки водки.

Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, обнаружив на столе дома стопку с водкой, тагильчанин сразу ее выпил. Но оказалось, что водка была не для него – его жена таким способом решила продезинфицировать иголку.

Опасный предмет за доли секунды попал в желудок и в любую минуту мог начать движение по пищеварительному тракту, создавая потенциальную угрозу жизни мужчины.

Бригада скорой помощи оперативно доставила его в городскую больницу № 1 Нижнего Тагила. В ходе экстренной эндоскопической операции врач Парвиз Дадашов и бригада профильных специалистов, используя биопсийные щипцы, успешно извлекли опасный предмет, избежав повреждения тканей пищевода. Спасенный мужчина ушел домой в этот же день.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

