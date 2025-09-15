В многоэтажном доме приставы опечатали подземный паркинг

В жилом доме по адресу: ул. Радищева, 33, судебные приставы приостановили деятельность паркинга из-за нарушений пожарной безопасности на 25 суток

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП, такое решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство об административном приостановлении деятельности, выехали в адрес организации и опечатали двери в помещении, предупредив владельца об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

