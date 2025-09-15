Екатеринбург начал отопительный сезон – в одном районе отопление уже есть

В Екатеринбурге 15 сентября начался отопительный сезон. Постановление об этом в конце прошлой недели подписал глава города Алексей Орлов.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», утром в понедельник горячая вода начала поступать в отопительные системы жилых домов и социального сектора. Как сообщают жители Академического района, в 9 утра у них батареи уже были теплыми.

Как правило, подключение отопления в Екатеринбурге занимает порядка лвух недель. Последними подключаются бизнес-объекты, в том числе офисники.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube