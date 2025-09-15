В элитной новостройке переполох: нашли закладку в шкафу для интернета (ФОТО)

В выходные в элитной новостройке в Екатеринбурге возник переполох из-за находки, которую сделал мастер по подключению интернета. В шкафу в местах общего пользования, где обычно располагается оборудование для связи, он нашел пакет с неизвестным веществом, предположительно наркотическим.

Жильцов дома больше всего возмутило, что в здании работает служба охраны и ведется круглосуточное видеонаблюдение, однако каким-то образом человеку, оставившему закладку, удалось остаться незамеченным.

«Просто стоит задуматься не только о том, что вы там нашли, но еще и том, что, получается, любой человек может пройти на территорию дома и оставить что угодно в пожарных лючках, либо где интернет-кабели, и охране как бы все равно», – волнуются собственники жилья.

На место были вызваны сотрудники полиции, чтобы разобраться в ситуации.

Екатеринбург, Елена Сычева

