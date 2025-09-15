Родители рассказали, во сколько обошелся новый учебный год

ВЦИОМ узнал, какими экономическими приемами пользуются российские родители при подготовке детей к школе. Самая распространенная стратегия – выборочная экономия. Каждый второй относится к группе «бережливых» (52%). К ним относят женщин, жителей городов от 100 до 500 тыс. человек и семьи со средними покупательскими возможностями.

Четверть опрошенных сообщили, что не экономят вовсе. Отцы давали такой ответ значительно чаще матерей (36% против 16%).

Каждому пятому при подготовке детей к школе приходится экономить практически на всем. В частности, это касается многодетных семей и группы родителей с низкими доходами.

«Новый День» поговорил о сборах в школу с жительницами Екатеринбурга. Так, Анна Комарова, мама шестиклассника, отмечает, что даже минимальный набор – новая одежда, рюкзак и канцелярия – обошелся ей в 30 тысяч рублей, что составляет существенную часть семейного бюджета. «Для нашей семьи это порядочная сумма, поэтому приходится изыскивать возможности», – рассказала собеседница «Нового Дня».

У Татьяны Матвичук двое детей, и она не выделяет подготовку к школе в отдельную статью расходов. По ее словам, дети обходятся без специальной формы, а одежда и рюкзаки покупаются по мере необходимости в течение года. На канцелярские товары семья тратит около 10 тысяч рублей, с учетом того, что пользоваться ими дети будут длительное время.

Есть и те, кто используют плановую модель распределения бюджета. Так, семья Татьяны Курманбакиевой готовится к 1 сентября заранее, что позволяет сэкономить. Сборы старшего сына в 8-й класс обходятся в предсказуемые 30 тысяч рублей, разница с прошлым годом незначительная – порядка 2-3 тысяч.

За сухими цифрами стоят понятные большинству переживания: некоторые родители признаются, что вынуждены искать средства, чтобы ребенок «выглядел достойно и не чувствовал себя хуже других». Это создает дополнительный стресс, особенно для семей с невысоким доходом.

Для всех опрошенных семей сборы в школу – ощутимая финансовая нагрузка. И родители научились адаптироваться: закупаться заранее, избегать спонтанных покупок либо не выделять школьные нужды в отдельную статью расходов.

Екатеринбург, Таисия Косачева

