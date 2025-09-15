В ДТП под Нижним Тагилом погиб человек и пострадали еще двое (ФОТО)

Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП, которое случилось накануне в 23:00 на 6-м км автодороги село Лая – село Балакино.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 37-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» превысил скорость и не справился с управлением. Машина врезалась в дерево и опрокинулась.

Водитель погиб. Его пассажиры 1985 г.р. и 2000 г.р. доставлены в больницу.

Установлено, что погибший и пострадавшие являются местными жителями, водитель имел стаж управления транспортными средствами с 2009 года, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался дважды.

Известно, что в момент аварии ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

