В ДТП под Нижним Тагилом погиб человек и пострадали еще двое (ФОТО)

Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП, которое случилось накануне в 23:00 на 6-м км автодороги село Лая – село Балакино.
Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 37-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» превысил скорость и не справился с управлением. Машина врезалась в дерево и опрокинулась.
Водитель погиб. Его пассажиры 1985 г.р. и 2000 г.р. доставлены в больницу.
Установлено, что погибший и пострадавшие являются местными жителями, водитель имел стаж управления транспортными средствами с 2009 года, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался дважды.
Известно, что в момент аварии ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
Нижний Тагил, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»