Понедельник, 15 сентября 2025, 13:17 мск

Екатеринбург

В ДТП под Нижним Тагилом погиб человек и пострадали еще двое (ФОТО)

Фото: Свердловская госавтоинспекция

Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП, которое случилось накануне в 23:00 на 6-м км автодороги село Лая – село Балакино.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 37-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» превысил скорость и не справился с управлением. Машина врезалась в дерево и опрокинулась.

Водитель погиб. Его пассажиры 1985 г.р. и 2000 г.р. доставлены в больницу.

Установлено, что погибший и пострадавшие являются местными жителями, водитель имел стаж управления транспортными средствами с 2009 года, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался дважды.

Известно, что в момент аварии ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

