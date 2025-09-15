Когда в ваших квартирах потеплеет – ЕТК дает ответ

Екатеринбургская теплосетевая компания опубликовала график подачи тепла в Екатеринбурге. Напомним, сегодня утром в уральской столице стартовал отопительный сезон. В Квартирах в Академическом теплоноситель уже дошел до потребителей. Когда потеплеет в других домах города – читайте ниже.

1. С 15 по 23 сентября теплоноситель будет подан:

Академический, Сортировка, Вокзальный, Завокзальный, Заречный.

Центр: улицы Малышева, Гоголя, Горького, Энгельса, Розы Люксембург, Красноармейская, Белинского, Луначарского, Энгельса, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Декабристов, Тверитина, Бажова, Куйбышева, Мичурина, Сони Морозовой, Восточная, Народной Воли.

Синие Камни: улицы Анны Бычковой, Байкальская, Хрустальная.

Парковый: улицы Большакова, Восточная, Тверитина, Ткачей, Мичурина.

Автовокзал: улицы Белинского, Циолковского, Цвиллинга, Машинная, Переходный, Щорса, Саввы Белых, улицы Авиационная, 8 Марта, Белинского, Чайковского, Юлиуса Фучика.

Ботанический: улицы Шварца, Крестинского, Родонитовая, Самоцветный, 8 Марта.

2. С 24 по 30 сентября будут подключены:

Пионерский: улицы Красина, Бехтерева, Боровая, Шевченко, Вилонова, Данилы Зверева, Ирбитская, Июльская, Маяковского, Менделеева, Садовая, Советская, Сулимова, Уральская, Учителей, Новгородцевой.

Юго-Западный: улицы Начдива Онуфриева, Серафимы Дерябиной, Волгоградская, Бардина, Решетникова, Амундсена.

Эльмаш: улицы Бабушкина, Баумана, Балаклавский, Вали Котика, Войкова, Даниловская, Донская, Замятина, Кобозева, Красных Командиров, Корепина, Космонавтов, Краснофлотцев, Лобкова, Парниковая, Ползунова, Совхозная, Старых Большевиков, Стачек, Таганская, Ульяновская, Фрезеровщиков, Фронтовых бригад, Черноморский, Черноярская, Шефская, Энтузиастов, Электриков.

Уралмаш: улицы 40 лет Октября, Бакинских Комиссаров, Восстания, Избирателей, Ильича, Индустрии, Калинина, Коммунистическая, Космонавтов, Кузнецова, Ломоносова, Народного Фронта, Новаторов, Победы, Стахановская.

Вторчермет, поселок Совхозный.

Также составлен график подключения локальных котельных. На первом этапе тепло получат дома и соцобъекты по следующим адресам:

Верх-Исетский район: Удельная, 8 (микрорайон Широкая Речка), Медная, 1 (поселок Медный).

Железнодорожный район: Кишиневская 56, Минометчиков, 13, Привокзальная, 17 и Школьная, 4 (поселок Шувакиш), Решетская, 51 и Решетская, 55 (Семь Ключей), Мира, 27а, Комсомольская, 16а, Стрелочников, 6а (поселок Северка).

Кировский район: Краснодарская, 34а (Шарташ), Мурзинская, 1 (Калиновский), Изоплитная, 23а (Изоплит).

Октябрьский район: Бахчиванджи, 40а и Новокольцовская (Кольцово), Каменотесов, 11а (Лечебный), Луганская, 27 (Южный), пер. Ремонтный, 10 (Исток).

Орджоникидзевский район: Верстовая, 2а (поселок Садовый).

Чкаловский район: Алтайская, 64а, Жуковского, 1 (микрорайон Уктус), Бисертская, 132 (микрорайон Елизавет), Ленина, 50 (село Горный Щит), Животноводов, 16а (поселок Полеводство), Южная (микрорайон Южный), Монтерская, 3 (микрорайон Вторчермет), Адмирала Ушакова, 23б (микрорайон Рудный).

На втором этапе отопление от локальных котельных поступит:

Верх-Исетский район: Ново-Московский тракт, 22 километр.

Октябрьский район: Аграрная, 67а, Петропавловская, 45а (Кольцово), пер. Базовый, 62 (Южный).

Чкаловский район: Широкая речка КЭЧ, Школьная, 9а (Сысерть), Садовая, 8а (Шабровский), Центральная, 12б (Широкая Речка), Елизаветинское шоссе.

Кировский район: Первомайская, 71б (микрорайон Втузгородок).

Екатеринбург, Елена Васильева

