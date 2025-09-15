Районы Екатеринбурга получат мастер-планы по развитию

Власти Екатеринбурга займутся разработкой мастер-планов развития районов города. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Предполагается, что первые проекты будут презентованы горожанам в марте 2026 года.

«Районные мастер-планы отразят приоритеты социально-экономического и пространственного развития каждой из частей города, а также их ключевые отрасли и проекты, для реализации которых нужны инвестиции. Основой стратегических документов станет Генеральный план развития Екатеринбурга. Новые дорожные карты выступят в качестве его логического продолжения, уточнив главные положения «на земле». При этом в документе должны быть учтены интересы всех групп населения районов», – сообщили в пресс-службе администрации города.

Жители также смогут внести свои предложения и дополнить мастер-планы. Окончательный вариант проектов развития районов будет представлен в апреле-мае на заседании Совета при главе Екатеринбурга по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

