Сегодня праздник Богородицы Неопалимой Купины

17 сентября православная церковь отмечает праздник Богородицы Неопалимой купины. Ее изображение на иконе представляет собой Богоматерь с младенцем на руках, стоящую на фоне горящего куста. Над ней высится восьмиконечная звезда со знаками Апокалипсиса и изображением архангелов.

В праздник Неопалимой Купины православные молят Богородицу даровать им защиту от пожаров и молний, так как та считается охранительницей от любого огня. В деревнях на Неопалимую купину начинали выкапывать лук.

