российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 сентября 2025, 04:59 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Сегодня праздник Богородицы Неопалимой Купины

17 сентября православная церковь отмечает праздник Богородицы Неопалимой купины. Ее изображение на иконе представляет собой Богоматерь с младенцем на руках, стоящую на фоне горящего куста. Над ней высится восьмиконечная звезда со знаками Апокалипсиса и изображением архангелов.

В праздник Неопалимой Купины православные молят Богородицу даровать им защиту от пожаров и молний, так как та считается охранительницей от любого огня. В деревнях на Неопалимую купину начинали выкапывать лук.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,