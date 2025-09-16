Сегодня можно позаботиться о благополучии

16 сентября православные верующие отмечают День мучениц Домны и Василисы Никомидийской.

Во время гонения на христиан в 3 веке было замучено и убито огромное число невинных людей. Тогда же погибла и святая дева Домна, заботившаяся о том, чтобы тела мучеников были погребены. Мученице Василисе Никомидийской было 9 лет, когда она была подвергнута мучениям, однако ей удалось остаться живой и невредимой.

Согласно народному преданию, на Домну и Василису женщины собирают в дом всякую рухлядь, чтобы приобрести благополучие на осень.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube