Китайцы стали есть больше уральского шоколада

На 38% вырос экспорт шоколада с Урала в Китай, сообщили в региональной таможне. Почти шестая часть поставок за границу из УрФО приходится на продукты, содержащие какао: с начала года уральские производители экспортировали 460 тонн шоколадных конфет на 128 млн рублей в 10 стран мира. Лидер по потреблению сейчас – Казахстан. Китай же только открыл для себя уральских производителей.

«С начала года экспорт в КНР в физическом выражении увеличился на 38% (до 73 тонн) и в стоимостном – на 45% (до 18 млн рублей). А за июнь-июль в Поднебесную отгружено 4,8 тонны шоколада более чем на 1,2 млн рублей», – подчеркнул начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Екатеринбург, Елена Сычева

