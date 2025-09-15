На Уралмаше перекроют движение из-за ремонта теплотрассы

С 16 сентября на месяц закроют движение транспорта по улице Ломоносова от Избирателей до Восстания из-за обновления теплосетей. Автомобилисты смогут объехать перекрытый участок через Избирателей, Победы и 40-летия Октября. Автобусы и троллейбусы схему движения не поменяют.

В течение месяца работы будут проводиться без перекрытия перекрестка Ломоносова и Восстания, отметили в пресс-службе мэрии.

Завершающий этап работ на участках улично-дорожной сети пройдет с 17 октября по 5 ноября.

Екатеринбург, Дарья Деменева

