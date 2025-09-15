Фонтаны в Екатеринбурге отправили зимовать

15 сентября в Екатеринбурге отключили фонтаны – те, что находятся на обслуживании муниципалитета. Это светомузыкальный фонтан в Историческом сквере, «Каменный цветок» на площади Труда, «Шар» на Октябрьской площади, «Спирали времени» на улице Вайнера, фонтаны в дендропарке на улице 8 Марта, в сквере за оперным театром, на площади Советской Армии, в сквере Попова и на бульваре Малахова.

Сегодня сотрудники МБУ «ВОИС» перекрыли подачу воды и электричества. Из чаш слили воду и начали чистить конструкции от накопившегося мусора. Как правило, все оборудование на зиму снимается. Консервация фонтанов обычно занимает около двух недель.

Однако три городских фонтана продолжат работу зимой: в дендрарии, в сквере Александра Попова и на площади Труда. На них установят специальные световые конструкции. Форсунки и насосы для воды при этом с них снимут.

Известно, что в следующем году появится еще один фонтан – он расположится у ледовой арены. Именно с него запустят сезон фонтанов следующей весной, рассказали в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное».

Екатеринбург, Дарья Деменева

