«Тело требует компенсации», – как напитки без сахара провоцируют голод

Все «диетические» напитки с сахарозаменителями не помогают сбросить вес, а напротив, усиливают чувство голода. Об этом рассказал онколог Владимир Ивашков.

«Наш организм устроен мудро: почувствовав сладкий вкус, мозг ожидает поступления энергии (углеводов). Но если эта энергия не поступает (как в случае с напитками «без сахара», то есть с сахарозаменителями), тело чувствует разочарование и требует компенсации – возникает сильный голод. Именно поэтому после диетической колы так тянет закусить булочкой или шоколадкой», – объяснил он в своем телеграм-канале.

По его словам, сами по себе безсахарные напитки не сжигают жир и не ускоряют метаболизм. Если перед человеком стоит цель – похудеть, лучше всего из напитков помогает контролировать аппетит и нормализовать обмен веществ простая чистая вода.

Екатеринбург, Дарья Деменева

