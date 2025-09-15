Екатеринбург впервые примет Матч звезд КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов и новоизбранный губернатор Свердловской области Денис Паслер сегодня подписали соглашение о проведении в Екатеринбурге «Недели звезд хоккея – 2026». Спортивный праздник состоится на «УГМК Арене», которая вмещает 12 тысяч зрителей.

Главное событие хоккейного сезона 2025/2026 пройдет в новом формате: 6 февраля лучшие игроки молодежных команд сразятся за Кубок Вызова МХЛ, а 7 и 8 февраля ледовая арена примет Матч звезд КХЛ. Зрителей ждет не только хоккей, но и большая развлекательная программа с концертами и фан-зонами. Звездный уикенд открывает мастер-шоу, в котором хоккеисты соревнуются в конкурсах на скорость, точность и силу броска. А затем, разделившись на четыре команды, они сыграют в мини-турнире. Участников звездного матча выбирают в несколько этапов: через голосование болельщиков, СМИ и самой Лиги.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

