«Автомобилист» одержал первую домашнюю победу, а фанаты похвастались «силой» (ФОТО)

В Екатеринбурге открылся сезон большого хоккея. «Автомобилист» в первом домашнем матче одержал убедительную победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:2 и возглавил Восточную конференцию КХЛ.

Хоккейный матч на «УГМК Арене» предваряли световое шоу и перфоманс фан-сектора. Болельщики растянули баннер с изображением героя фильма «Брат-2» Данилы Багрова, а затем и переиначенную фразу персонажа: «В «Автомобилисте» сила, брат». В тренерском штабе екатеринбургского клуба работают двоюродные братья Николай и Алексей Заварухины, поэтому аллюзии на фильм Балабанова стоит ждать весь сезон.

На льду тоже было зрелищно. В первом периоде «Автомобилист» реализовал два большинства подряд – отличился Брукс Мэйсек и Александр Шаров. Но вскоре шанс поиграть в формате «5 на 4» получил «Салават Юлаев» и также быстро забил, автором шайбы стал Данил Алалыкин. При счете 2:1 в пользу хозяев команды ушли на перерыв. Во втором периоде «Автомобилист» упрочил преимущество. Стефан Да Коста объехал уфимских защитников, но забить ему помешал мощный силовой прием от капитана «Салавата». Тем не менее шайба удачно отскочила к накатывающему Бруксу Мэйсеку, и немецкий форвард оформил дубль – 3:1. Для Да Косты это был уже третий голевой пас в матче, и более того, француз набрал 500-е очко в КХЛ. Он стал десятым игроком в истории КХЛ, которому покорилось это достижение.

В третьем периоде уфимцы рискнули и сняли вратаря за 13 минут до конца, однако тут же получили четвертую шайбу в пустые ворота. Ее забросил Данил Романцев. «Салават Юлаев» упорно продолжал играть вшестером, так что вратарю «Автомобилиста» Владимиру Галкину не пришлось сидеть без работы. В концовке матча гости добились своего: в реализации большинства «6 на 4» они забили вторую шайбу. Но в оставшееся время екатеринбуржцы грамотно оборонялись и сохранили победный счет.

«Настало время поздравить своих болельщиков с началом чемпионата, а то начинали чемпионат с выездной серии. Очень рады победе. Вспомнили родную обстановку – прекрасный стадион, прекрасные болельщики, ради которых мы и играем. Что касается игры, довольно медленно играли первые пять минут, тяжело выходили из-под прессинга. Но немножко так завелись – капитан завел команду силовыми приемами, и Вовка Галкин помогал нам в эти моменты, где мы не справлялись с прессингом соперника. Основной момент – это реализация большинства. Сегодня бригады большинства здорово сработали, забили два гола, и игра поменялась – более раскрепощенно стали действовать. Во втором и третьем периодах заработали много невынужденных удалений, из-за которых отдали инициативу Уфе. Но 27 блокированных бросков сегодня с нашей стороны – тоже показатель. Рады этой победе. Еще раз поздравлю ребят с хорошей игрой, с хорошим началом домашней серии», – отметил на пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующий матч «Автомобилист» сыграет 17 сентября против «Трактора».

