На Среднем Урале снижается активность клещей: за неделю пострадали 60 свердловчан

В Свердловской области стало меньше случаев укусов клещей. За прошедшую неделю членистоногие покусали 60 свердловчан. Всего с начала сезона за помощью к врачам обратились 28,8 тысячи пострадавших – это на 4% больше, чем в прошлом году, однако ниже среднего многолетнего показателя на 10%.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализирован 201 человек (диагноз подтвержден у 73 пациентов), с подозрением на клещевой боррелиоз – 366 человек (подтвержден у 243). Санитарные врачи исследовали около 27,8 тыс. клещей. В 42,2% проб обнаружен возбудитель лайм-боррелиоза, в 3,2% – моноцитарного эрлихиоза, в 1,2% – гранулоцитарного анаплазмоза, в 1,2% проб найдены возбудители клещевого энцефалита.

Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 217,1 тысячи вакцинаций и 387,9 тысячи ревакцинаций.

«Риски клещевых покусов в Свердловской области сохраняются до установления снежного покрова. Соблюдайте меры профилактики на природе», – предупредили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Дарья Деменева

