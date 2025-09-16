Уральские теннисисты завоевали две золотые и одну серебряную медали на командном первенстве России

Уральские спортсмены успешно выступили на командном Первенстве России по теннису – им достались две золотые медали и одна серебряная. За честь Среднего Урала в финальном этапе выступали девять теннисистов в составе трех команд.

По результатам соревнований чемпионский титул в Казани в категории до 19 лет завоевали Кристина Белькова, Кира Батайкина и Ева Мисько. Капитан – Иван Калинкин.

В категории «девушки до 13 лет» (которые соревновались в Рязани) золото забрали Арина Клочкова, Алиса Одзо, Владислава Слелина. Капитан команды – Николай Горелкин.

Команда юношей Свердловской области до 13 лет – Савелий Гуров, Артём Квашнин и Леонид Новосёлов (Капитан команды – Григорий Губарев) – стали серебряными призерами России в Рязани.

Отметим, что шестеро из девяти спортсменов, представлявших Свердловскую область, воспитанники детской академии тенниса «Гринвич»: лауреаты гранта академии «Гринвич» Владислава Слелина, Савелий Гуров и Кира Батайкина, спортсмены академии – Ева Мисько, Артём Квашнин и Арина Клочкова (которая тренируется с командой Академии тенниса «Гринвич» в рамках договора о кластерной подготовке с саратовской СШОР «Олимпийские ракетки»).

«Этот результат – отражение целенаправленной работы как наших спортсменов, тренеров и всей инфраструктуры академии тенниса «Гринвич», так и показатель развития тенниса в регионе в целом. Две золотые медали и серебро на первенстве России – это повод не просто гордиться, но и смотреть дальше: развивать программы, поддерживать талантливых ребят, создавать условия, чтобы такие успехи были регулярными», – считает Дарья Токаревских, управляющая детской академией тенниса «Гринвич».

Напомним, что детская академия тенниса «Гринвич» является одним из крупнейших в стране центров, имеющий все необходимое для развития спортсменов – с первых шагов до профессиональной карьеры: крытые и открытые корты с разными видами покрытиями (хард, грунт, искусственная трава), площадка для пляжного тенниса и волейбола.

В 2023 году Федерация тенниса России отметила академию престижной наградой «Русский кубок» в номинации «Лучшая база».

За первые пять лет (академия была открыта в 2020 году) ее воспитанники завоевали сотни медалей как российского, так и международного уровней. В прошлом году две спортсменки впервые в истории Свердловской области победили в командном первенстве России до 19 лет. В этом году воспитанница Елизавета Налесник прошла в полуфинал турнира Le petit As, который считается негласным первенством мира среди детей до 14 лет. Владислава Слелина стала лучшей в своей подгруппе и попала в полуфинал на турнире IMG Future Stars в Афинах. Савелий Гуров стал лучшим в Khimki Kids Open, этот турнир имеет особый статус и считается лучшим в стране в категории 9-10 лет. В этом году он планирует участие в статусном турнире Dubrovnik DUB Bowl – первенство мира среди детей до 11 лет.

Всего в академии занимаются более 350 детей и спортсменов разного возраста, в том числе три члена сборной России на 2025 год, и три спортсмена, которые входят в пятерку лучших в рейтинге Российского теннисного тура.

В 2023 году а академии был учрежден специальный грант, чтобы поддерживать самых перспективных юных теннисистов не только Урала, но и всей России. Отобранные спортсмены получают год бесплатных тренировок в академии тенниса «Гринвич» и возможность работать с ведущими тренерами академии, что открывает перед талантливыми спортсменами новые спортивные возможности.

Екатеринбург, Елена Васильева

