Вторник, 16 сентября 2025, 11:02 мск

Новости Екатеринбург

Водитель фургона погиб в ДТП с бетономешалкой (ФОТО)

Фото: Свердловская госавтоинспекция

На 86-м км Тюменского тракта, под Богдановичем, 59-летний водитель грузового фургона погиб, выехав на встречку, где столкнулся с бетоновозом МАЗ. Троих пассажиров фургона увезли в больницу Богдановича с травмами.

По данным облГАИ, 48-летний водитель МАЗа был трезв, состояние погибшего будет известно после судмедэкспертизы. Водителя бетономешалки оштрафовали за то, что у него не было страховки и действующего техосмотра.

«Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения скоростного режима, правил обгона и о постоянном внимании к дорожной обстановке. Выезд на полосу встречного движения является одним из самых опасных маневров и часто приводит к тяжким последствиям», – предупредили в пресс-службе ведомства.

Богданович, Дарья Деменева

