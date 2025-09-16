Хороший коллектив, отсутствие рутины и гибкий график – как молодежь выбирает себе работу

Сервис по поиску работы hh.ru выяснил, какие условия привлекают молодых уральцев, ищущих работу. Ключевыми критериями остаются высокая зарплата и карьерный рост – их отмечают 50-85% опрошенных. В то же время почти половина респондентов (46%) ценит хороший коллектив, а 15% – гибкий график и нерутинные задачи.

Для молодежи также в приоритете, когда работа находится недалеко от дома и приносит смысл и пользу (по 15%). Немаловажны для современных соискателей соцпакет (13%), современная техника на рабочем месте (11%), а также безопасные условия и возможность учиться новому (по 9%).

Интересно, что репутация компании имеет значение только для 2% опрошенных, отметили в сервисе hh.ru.

