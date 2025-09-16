70-летняя пенсионерка перевела мошенникам 6,6 млн рублей сбережений

Очередной случай мошенничества на крупную сумму зарегистрирован в Екатеринбурге. Жертвой оказалась 70-летняя пенсионерка.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, в полицию обратилась местная жительница 1954 года рождения, которая заявила о хищении у нее 6 млн 634 тыс. рублей. Потерпевшая пояснила, что ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей Росфинмониторинга Крыловой, и сообщила о взломе личного кабинета на «Госуслугах». «Крылова» отправила пенсионерке ссылку на видеозвонок в Google Meet и сказала, что все дальнейшее общение будет происходить там. Вскоре с потерпевшей связался «сотрудник ФСБ Егоров», который сообщил, что ее личные накопления могут быть похищены и переведены в пользу недружественных государств. «Егоров» настоятельно рекомендовал ей обналичить все свои сбережения и перевести их на безопасный счет, который он укажет.

Напуганная женщина немедленно отправилась в банк, где сняла со счетов все свои деньги, в сумме более 6,6 миллионов рублей. При этом работникам банка она объяснила, что хочет закрыть вклад и открыть его уже в другой кредитной организации. После этого женщина положила все деньги на карты, номера которых продиктовал ей «Егоров».

Закончив переводить деньги, пенсионерка рассказала о случившемся своим родственникам, которые объяснили ей, что она стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Екатеринбург, Елена Владимирова

