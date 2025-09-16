Банкиры рассказали, как собирать деньги на подарок учителю – и не попасть на блокировку

Банкиры рассказали, как проводить сборы денег, например, на подарок коллеге или на шторы в класс детям, – и не попасть под блокировку карты по 115-ФЗ. Как уже писал «Новый День», службы безопасности видя переводы на одинаковые суммы считают их подозрительными, и счета клиента блокируют. Разблокировка происходит, как правило, в офисе банка после объяснительной о происхождении средств. В том числе если суммы были небольшими – по 500-1000 рублей.

Однако сейчас приложения банков стали позволять создать специальный счет. Для этого нужно ввести в поиске «Сбор», выбрать назначение, указать предполагаемую сумму. После будет открыт специальный счет, куда будут приходить деньги, – для этого формируется ссылка на оплату, по которой коллеги или родители школьников могут скинуться, не подвергая «казначея» риску быть заблокированным.

Екатеринбург, Елена Сычева

