Стилист из Москвы хочет разработать форму для уральских школьников (ФОТО)

Московский стилист Настя Бриг хочет разработать форму для уральских школьников. «Сырой» образец она показала в своем блоге, объяснив, что выбрала цвета, исходя из геральдики региона – флага Свердловской области, а также сделала отсылку к малахиту, который, по ее мнению, добывают на Урале (в действительности же последнее месторождение было закрыто больше 20 лет назад, полностью исчерпанное, новых пока не открыто).

Отметим, школы вправе устанавливать требования к внешнему виду учеников в части одежды, определяя цвет, фасон, стиль. Обычно это прописано в документе за подписью директора образовательного учреждения.

Екатеринбург, Елена Сычева

