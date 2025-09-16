Правительство Свердловской области ушло в отставку

Правительство Свердловской области по решению губернатора Дениса Паслера ушло в отставку.

До момента утверждения нового состава все министры будут работать в статусе исполняющих обязанности. Отвечая на вопрос о своей кадровой политике на первой пресс-конференции еще в статусе врио, Денис Паслер заверил, что не является сторонником скоропалительных решений и будет принимать решение о том, останется ли работать в его команде человек или уйдет, после тщательного анализа деятельности.

Согласно установленному порядку, Паслер должен будет утвердить с депутатами заксо должности первого зама губернатора, министра финансов, министра социальной политики и главы МУГИСО. Депутаты заксобрания региона пока никаких предложений для обсуждения не получали, ближайшее заседание состоится 25 сентября.

Стоит напомнить, что пока в кабмине произошла только одна замена – министром здравоохранения и вице-губернатором по социальной политике практически сразу после назначения Паслера врио губернатора стала Татьяна Савинова.

Денис Паслер стал губернатором Свердловской области по итогам трехдневных выборов, которые проходили с 12 по 14 сентября 2025 года. Он получил 61,3 процента голосов избирателей.

Екатеринбург, Елена Васильева

