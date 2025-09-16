В городской пруд в Нижнем Тагиле выпустили несколько тысяч мальков сазана

ЕВРАЗ НТМК продолжает мероприятия по расширению биоразнообразия городских водоемов. При поддержке предприятия в Нижнетагильское водохранилище выпущено более 5 тысяч мальков сазана и 390 двухлетних особей белого амура. Зарыбление проводится по программе сохранения водных биологических ресурсов.

В церемонии приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, руководители «Главрыбвода» и уральского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, а также волейболистки команды «Уралочка-НТМК».

«ЕВРАЗ НТМК проводит зарыбление с 2018 года. За это время в Нижнетагильское и Леневское водохранилища выпущено более 90 тысяч особей различных видов рыб, – отметил Денис Новоженов. –Мы направляем наши усилия не только на улучшение состояния воды в городских водных объектах, но и планомерно реализуем мероприятия по снижению загрязняющих веществ в атмосферу».

С 2018 года на программу по зарыблению городских водоемов ЕВРАЗ НТМК направил 5,7 млн рублей.

«Экологическая акция стала уже традиционной, и каждый год ЕВРАЗ проводит зарыбление городского водоема. Хочу обратиться к тагильским рыбакам, чтобы они бережно относились к экоресурсам Нижнего Тагила. Давая подрасти той рыбе, которую мы сегодня выпустили в пруд, в будущем мы сможем получить хороший эффект и значительно улучшить состояние Нижнетагильского пруда», – подчеркнул Владислав Пинаев.

Особей сазана и белого амура выращивали в питомнике специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения «Главрыбвод». Они же доставили мальков в Нижний Тагил.

«ЕВРАЗ НТМК и администрация Нижнего Тагила ведут системную работу по сохранению водных биоресурсов и заботе об экологическом благополучии водоемов. Зарыбление Нижнетагильского водохранилища – это важный вклад в поддержание биологического баланса и улучшение состояния водной экосистемы. Это пример ответственного подхода промышленного предприятия к охране окружающей среды и эффективного сотрудничества с ФГБУ «Главрыбвод»», – отметил заместитель начальника учреждения – начальник Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Андрей Горох.

Перед выпуском рыбы специалисты института рыбного хозяйства и океанографии провели экологическую экспертизу водоема, проверили качество воды, наличие кормовой базы и других популяций рыб. Для зарыбления выбрали травоядных рыб-мелиораторов. Сазан потребляет донные организмы, белый амур эффективно уничтожает водную растительность, предотвращая зарастание и цветение водоема.

Нижний Тагил, Елена Васильева

