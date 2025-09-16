Уральские спортсмены завоевали Кубок Патриарха

Уральские спортсмены выиграли медальный зачет III Международных спортивных игр в честь князя Александра Невского, которые прошли в Санкт-Петербурге. В течение шести дней дети из 75 регионов России, а также Беларуси, Сербии, Казахстана, Египта, Индонезии и Гагаузии соревновались по баскетболу, самбо, мини-футболу, шахматам, настольному теннису, в том числе в выполнении нормативов ГТО.

Сборная Свердловская области взяла пять золотых медалей в настольном теннисе и серебро в шахматах – в сумме с остальными показателями этот результат стал лучшим среди всех команд. На церемонии награждения вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский вручил победителям главный приз соревнований переходящий – Кубок Патриарха Московского и всея Руси.

Команда вернулась в Екатеринбург с наградами. В аэропорту Кольцово их встретил капитан команды «Архангел Михаил» Иван Штырков и представители областного минспорта.

По словам руководителя спортивно-патриотического отдела, Екатеринбургской епархии игумена Мелитона, один из следующих Кубков Патриарха может пройти и в Екатеринбурге: «В Патриаршей комиссии уже идет обсуждение того, чтобы провести Кубок Патриарха в 2027 году на Урале. И, конечно, нам надо готовиться, чтобы не только достойно выступить, но и достойно принять гостей, чтобы они почувствовали наше уральское тепло, нашу уральскую заботу».

Екатеринбург, Елена Сычева

