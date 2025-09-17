Жителя села арестовали за то, что он вовремя не снял тонировку

Нежелание снимать тонировку со стекол автомобиля не только лишило жителя Екатеринбурга крупной суммы денег, но и привело его в изолятор.

Как сообщили в горГАИ, 16 сентября на улице Рабочих сотрудники ДПС остановили автомобиль Hyundai Polisard с затемненными передними стеклами. В отношении водителя, 26-летнего жителя села Рахмангулово Красноуфимского района, составлен административный материал по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 500 рублей. Нарушение было устранено на месте.

Однако проверка показала, что это не первое подобное нарушение. Ранее водитель уже получал предписание снять тонировку, но проигнорировал его. За неповиновение требованию сотрудника полиции суд назначил ему 10 суток ареста.

Кроме того, у водителя нашли 49 неоплаченных штрафов на сумму более 67 тысяч рублей. Несмотря на то, что водитель оплатил их на месте, за несвоевременную оплату на него составили еще 49 административных материалов по ст. 20.25 КоАП РФ с назначением наказания в виде двукратного размера суммы каждого неоплаченного штрафа. Общая сумма взыскания составила 135 000 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

