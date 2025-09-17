В НПО автоматики назначен новый генеральный директор. Как сообщает пресс-служба «Роскосмоса», им стал Анатолий Мельников. Ранее он работал в самарском РКЦ «Прогресс», где прошел путь от инженера-конструктора до руководителя службы внутреннего аудита. У Анатолия Мельникова более 15 лет опыта на руководящих должностях. Он участвовал в разработке перспективной космической техники, состоит в федеральном кадровом резерве ОПК, прошел обучение в Школе международного бизнеса Самарского экономического университета.

Предыдущий директор НПО автоматики Михаил Изюмов перешел на новое место работы. На какое – не уточняется.

Екатеринбург, Елена Васильева

