В УрФО собрано почти 3 млн тонн зерна и 165 тысяч тонн картошки

В регионах Уральского федерального округа продолжается сбор урожая. Обмолочено порядка 40 процентов посевных площадей.

«Погодные условия благоволят аграриям, уборочная кампания проходит в интенсивном режиме, в соответствии с планами. Отмечаем, что в этом году в Уральском федеральном округа хорошая урожайность – выше, чем в прошлом году», – отметил уральский полпред Артем Жога.

По данным на 16 сентября, зерновые и зернобобовые собраны с 40% посевных площадей, намолочено почти 3 млн тонн зерна – на треть больше, чем на аналогичную дату 2024 года. Урожайность превышает показатели прошлого сезона и составляет 24,9 центнера с гектара.

Продолжается также уборка картофеля и овощей открытого грунта. Собрано 165 тыс. тонн картофеля и 35 тыс. тонн овощей, урожайность здесь также выше прошлогодней.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube