Среда, 17 сентября 2025, 10:19 мск

Екатеринбург

«Уральские авиалинии» открыли продажу билетов на рейсы в Краснодар

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет прямые перелеты в Краснодар из Москвы и Екатеринбурга. Билеты на рейсы уже есть в продаже. Первый рейс из Москвы (Домодедово) в столицу Кубани вылетит 18 сентября, а из Екатеринбурга – 20 сентября, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Напомним, Минтранс РФ 11 сентября снял авиационные ограничения с аэропорта Краснодара, действовавшие с 2022 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

