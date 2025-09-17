В Академическом снесли незаконную шиномонтажку

В Академическом районе демонтировали шиномонтажную мастерскую, которая несколько лет незаконно стояла на улице Краснолесья – напротив ТРЦ «Академический».

Нелегальный объект выявили специалисты мэрии во время проверки земельного участка. Выяснилось, что шиномонтажка размещалась без документов. Информацию направили в полицию, чтобы привлечь нарушителя к ответственности. Сама мастерская, которая выглядела как небольшой киоск, была вынесена с участка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube