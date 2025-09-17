В Академическом снесли незаконную шиномонтажку

В Академическом районе демонтировали шиномонтажную мастерскую, которая несколько лет незаконно стояла на улице Краснолесья – напротив ТРЦ «Академический».
Нелегальный объект выявили специалисты мэрии во время проверки земельного участка. Выяснилось, что шиномонтажка размещалась без документов. Информацию направили в полицию, чтобы привлечь нарушителя к ответственности. Сама мастерская, которая выглядела как небольшой киоск, была вынесена с участка.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
