Среда, 17 сентября 2025, 12:46 мск

Новости Екатеринбург

В Академическом снесли незаконную шиномонтажку

Фото: администрация Екатеринбурга

В Академическом районе демонтировали шиномонтажную мастерскую, которая несколько лет незаконно стояла на улице Краснолесья – напротив ТРЦ «Академический».

Нелегальный объект выявили специалисты мэрии во время проверки земельного участка. Выяснилось, что шиномонтажка размещалась без документов. Информацию направили в полицию, чтобы привлечь нарушителя к ответственности. Сама мастерская, которая выглядела как небольшой киоск, была вынесена с участка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

