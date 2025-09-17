Екатеринбургский проект «Создаем в интересах детей» стал лауреатом федеральной премии WOW AWARDS

Проекты ГК «КОРТРОС» получили сразу несколько наград федеральной премии WOW AWARDS, входящей в состав международного фестиваля WOW FEST, который отмечает лучшие рекламные проекты в сфере недвижимости.

В том числе дважды по итогам конкурса был отмечен екатеринбургский проект «Создаем в интересах детей». Он получил серебро в номинации «Рекламный ролик» и бронзу за «Рекламную кампанию». Яркая идея – показать детей в деловых костюмах, ведущих переговоры «на равных», – получила широкий отклик у жителей Екатеринбурга и стала заметным событием в городской медиасреде. «Проект «Создаем в интересах детей» показал, что искренность и креатив могут быть куда более убедительными, чем привычные рекламные форматы. Мы гордимся командой и рады, что наш подход к продвижению проекта «Академический» находит отклик как у покупателей, так и у экспертов», – рассказала заместитель генерального директора – директор по продажам АО СЗ «РСГ-Академическое» Нина Голубцова.

Помимо этого, московские проекты ГК «КОРТРОС» TATE и ULTIMAcity заслуженно стали лауреатами еще в семи номинациях премии. А проект «TATE. Искусство в деталях» удостоился Гран-при конкурса.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube