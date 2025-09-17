Книжные магазины меняют специализацию, проигрывая онлайн-продажам книг

Жители России чаще покупают книги на маркетплейсах, чем в традиционных книжных магазинах. Об этом говорит свежее исследование аналитического ресурса «Чек Индекс».

«Увеличение доли онлайн-продаж через маркетплейсы и изменение дистрибуционной стратегии поставщиков способствуют миграции покупателей в цифровой канал. Происходит значительная переориентация покупательского спроса с офлайн-магазинов на интернет-платформы», – отмечают аналитики. В ответ на это книжные магазины начали расширять ассортимент за счет канцелярских товаров и сувениров, что ведет к изменению их рыночной специализации.

С января по август 2025 года средний чек покупки в книжных магазинах составил 901 рубль, что на 10% выше уровня прошлого года. Число покупок при этом сократилось на 6% в сравнении год к году.

Среди лидеров продаж, помимо учебных материалов, стабильно фигурирует нон-фикшн литература. Особой популярностью пользовались издания по психологии и саморазвитию, развивающая литература для детей, а также классическая и современная художественная проза.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

