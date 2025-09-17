Вальдшнепы в городе: каких неожиданных птиц можно встретить во время осенней миграции

В этом году осенний перелет птиц на Среднем Урале затянется и продлится до ноября, пока водоемы не начнут покрываться льдом. Во время миграции в города могут залететь неожиданные пернатые гости. Сейчас, например, над регионом активно летят кулики, и можно прямо в городе встретить вальдшнепа – лесного кулика, который в городской среде совершенно беззащитен.

«Сейчас активно идет пролет разных куликов (многие из них северные и арктические), и он будет долго длиться, всю осень. В город могут залететь совершенно неожиданные птицы. Например, каждый год, к сожалению, в сентябре поступают сообщения, что находят в городе вальдшнепов – это скрытные лесные кулики, для города нехарактерные совершенно. В городе им плохо и есть нечего. Пролет вальдшнепов идет ночью, а днем они сидят где-то в безопасном месте – в лесу, на болоте – где могут прокормиться. Если они оказываются в городе, то становятся беззащитны. Их могут атаковать вороны, им спрятаться негде, кушать нечего, так что они часто гибнут, если на пути их пролета оказывается крупный город. Если люди находят такую птицу, лучшее, что можно сделать, – вывезти ее за город и отпустить в лесу», – поделились с «Новым Днем» орнитолог Нина Садыкова.

Также ближе к зиме и в зимние месяцы на Средний Урал прилетят свиристели, чечетки и снегири. «Чечеток и снегирей летом здесь мало остается, а зимой они могут прилетать большими стаями из более северных регионов, в основном, из северо-таежных лесов Северного Урала. Опять же, у них это кочевки – нет определенного срока. Все зависит от погоды в каждый конкретный год и в каждом конкретном месте, и от того, где доступны какие корма. Свиристели, например, могут появиться уже в декабре, если в северных районах они быстро съедят всю рябину. А если там рябины много, то они могут не прилетать вплоть до февраля. То есть они постепенно двигаются на юг, поедая по пути доступный корм», – отметила Нина Садыкова.

По ее словам, на Урал из тундры могут залететь даже полярные совы. Это происходит не каждый год, а только в суровые зимы с сильными морозами и мощным снежным покровом. Встретить этих птиц можно лишь поодиночке, стаями совы не летают. На территории Свердловской области их можно увидеть обычно в декабре-январе.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube